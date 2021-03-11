Приштина, , 19:08 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Косово и член президиума одержавшей победу на выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» Главк Конюфца 10 марта дал интервью для албанского новостного агентства Telegrafi. Одной из центральных тем интервью стало открытие посольства Косово в Израиле.

Ранее политик заявлял, что «Движение за самоопределение» выступает за пересмотр навязанных Косово американским президентом Дональдом Трампом Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Приштиной и Белградом, в том числе положения об открытии посольства Косово в Иерусалиме (а не в Тель-Авиве) в обмен на признание Израилем независимости края.

Читайте также: Косово не нужно посольство в Иерусалиме — эксперт

В этот раз Конюфца смягчил позиции: обвинил «неграмотных журналистов» в неверной трактовке его слов и подчеркнул, что «необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить его». При этом Косово будет координировать все шаги с США.

При этом политик отметил, что, по его мнению, Косово не вступит в Евросоюз по меньшей мере до 2030 года, что стало ответом на заявления представителей Брюсселя о том, что, если Косово стремится присоединиться к ЕС, то оно должно координировать свою политику с этой интеграционной группировкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Боррель: нормализация отношений откроет путь Белграду и Приштине в ЕС