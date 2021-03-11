София, , 16:05 — REGNUM Главы болгарского национального телевидения и Радио и Телевидения Северной Македонии 10 марта подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в меморандуме прописан порядок взаимного обмена новостями, музыкой, развлекательными, культурными и развлекательными программами.

Глава Радио и Телевидения Македонии Марьян Цветковски заявил о том, что целью меморандума является «сближение телевидения настолько, насколько возможно».

Глава болгарского национального телевидения Эмиль Кошлуков подчеркнул, что соглашение относится не к политике и истории, а только к сфере телевидения, однако трансляция болгарских телеканалов в Северной Македонии ранее началась под давлением Болгарии, угрожающей наложить вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в НАТО.

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