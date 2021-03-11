Париж, , 00:01 — REGNUM Французские медики за последние сутки выявили более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 10 марта санитарная служба страны Santé publique.

За последние 24 часа во Франции зафиксировано 30 303 новых случая заражения коронавирусом.

С учетом этих данных, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 с начала пандемии составляет во Франции 3 963 165.

Кроме того, за сутки на территории Франции умерли 266 пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии число погибших от коронавируса составляет 89 591.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что страну ожидают трудные недели борьбы с эпидемией коронавируса и пообещал ужесточение карантинных мер.

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