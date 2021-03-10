Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Разработчики популярной многопользовательской игры Fall Guys выложили в сеть новый тизер четвёртого сезона. Ролик был опубликован 10 марта на Twitter-странице проекта.

Они напомнили, что в новом сезоне действие Fall Guys перенесётся в 4041 год, из-за чего в игре появятся новые футуристические механики. В частности, геймерам придётся преодолевать «зоны низкой гравитации», «силовые поля» и другие интересные препятствия, которые добавят в игру ещё больше хаоса.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1369676087383441408

Пока студия Mediatonic, занимающаяся разработкой Fall Guys, не назвала дату старта четвёртого сезона. Ожидается, что полноценный анонсирующий трейлер создатели игры опубликуют 15 марта 2021 года.

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