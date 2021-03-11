Москва, , 06:32 — REGNUM Заявление врача и телеведущей Елены Малышевой о том, что её дети живут за границей, потому что старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале, а младший занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают сотрудники из России, Японии и других стран, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 10 марта в социальной сети Facebook.

«Вот такие патриоты. Очень любят Россию, где-то в душе. Глубоко-глубоко…», — пишет Галина В.

Многие пользователи оказались неудовлетворены ответом телеведущей. По их видению люди настоящие патриоты не представляют свою жизнь вне пределов Российской Федерации.

«А что удивительного, если у членов правительства и депутатов семьи живут заграницей. Так ей и сам Бог велел», — считает Елена А.

Некоторые комментаторы предположили, что жизнь за границей может действительно связана лишь с работой и, на самом деле, дети Малышевой хотели бы вернуться в России.

«Да хоть на Луне, нам глубоко по барабану. Доктор Мясников объяснил, что там пахать надо, и нет времени на личную жизнь», — поделился Валерий З.

Нашлись и те, кто указал на то, что времена сильно изменились и руководство Российской Федерации не ставит перед собой цель заботиться о том, чтобы граждане страны не уезжали жить за границу.

«В перестройку все вопили про железнодорожный занавес, про свободу выезда за границу. Сегодня в России никто никого не держит, наоборот, препятствия появляются только со страной въезда. Такой неприятный сюрприз. Поэтому к чему эти стоны про «лицемерие» у патриотов?», — задаётся вопросом Гоша Б.

Напомним, 10 марта врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в интервью для Teleprogramma.pro, почему её сыновья решили жить в Соединенных Штатах. Она объяснила, что старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале, а младший занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают сотрудники из России, Японии и других стран.