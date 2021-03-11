Приштина, , 15:38 — REGNUM Родственники пациентов с COVID-19, проходящих лечение в косовских госпиталях, сообщили журналистам Радио свободная Европа (СМИ: ин. агент), что врачи постоянно требуют у них самостоятельно покупать необходимые для лечения больных препараты. Лечение обходится семьям пострадавших в сотни евро.

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Глава клиники пульмонологии в Косово Муса Ходжа рассказал журналистам, что медицинские учреждения сталкиваются с нехваткой даже базовых лекарств — таких, как витамин С.

При этом управляющий системой предоставления госпитально-клинического обслуживания Вальбон Красничи заявил, что медицинские учреждения располагают «многими лекарствами», необходимыми для лечения COVID-19, за исключением некоторых — Ремдесевира и Ципрофлоксацина. Что же касается, например, витамина С, то его отсутствие в клиниках было связано с отсутствием предложений от фармацевтических компаний.

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