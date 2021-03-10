Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Сенат США на заседании 10 марта утвердил предложенную президентом Джозефом Байденом кандидатуру Меррика Гарленда для назначения на должность министра юстиции. Трансляция заседания велась на сайтеверхней палаты Конгресса.

Входе голосования кандидатуру Гарленда поддержали 70 сенаторов, 30 высказались против. Ожидается, что он уже в ближайшее время будет приведён к присяге и приступит к исполнению обязанностей генерального прокурора США.

Меррик Гарленд работал на различных должностях в министерстве юстиции США с 1979 года, в 2013—2020 годах был председателем Апелляционного суда по округу Колумбия. В 2016 году президент Барак Обама выдвигал Гарленда на должность судьи Верховного суда США, однако контролируемый на тот момент республиканцами Сенат не стал рассматривать его кандидатуру.