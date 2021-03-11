Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл не видит необходимости в усиленной охране на территории американского Конгресса. Об этом 10 марта сообщает Politico.

«Мы перешли черту, — сказал МакКоннелл репортерам. — Я чувствую себя крайне некомфортно из-за того, что избиратели не могут прийти в Капитолий. Тут повсюду колючая проволока. Мне это напоминает мой последний визит в Кабул».

МакКонелл озвучил свое замечание через сутки после того, как министр обороны США Ллойд Остин продлил срок размещения военнослужащих Национальной гвардии на территории американского Конгресса до 23 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцов Национальной гвардии США, которые должны покинуть места дежурства по охране Капитолия 12 марта, попросили остаться ещё на два месяца.