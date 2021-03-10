Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Разработчики Minecraft выложили в сеть скриншоты, на которых показан новый «пещерный» биом. Изображение было опубликовано 10 марта на портале PCGamesN.

Один из создателей игры также выложил на своей Twitter-странице короткое видео, в котором демонстрируются изменения Minecraft, связанные с работой шейдеров (затеняющих программ).

https://twitter.com/Xilefian/status/1369677620561014784

https://twitter.com/James_Laugh/status/1369732454936875008

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник Minecraft представил результат трёхлетней работы по созданию вымышленного города США в игре. Он сообщил, что в основу города, который получил название Трантон (Tranton), легли Нью-Йорк и Чикаго.

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