Берлин, , 23:47 — REGNUM Германская компания Rheinmetall разработает 130-мм пушку для перспективного европейского танка MGCS, «способного противостоять российскому Т-14 «Армата», сообщает 10 марта издание Europäische Sicherheit & Technik.

По утверждению издания, новая танковая пушка будет готова до 2025 года. Уточняется, что орудие уже существует, но нуждается в доработке.

Новая пушка может быть установлена на будущий европейский танк MGCS (Main Ground Combat System) если не уступит своему конкуренту — 140-мм пушке французской компании Nexter.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые прототип 130-мм танковой пушки Rheinmetall был показан в 2016 году на выставке вооружений Eurosatory. Поводом для начала работ по созданию нового европейского танка стало появление в России основного боевого танка нового поколения Т-14 «Армата».

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