Москва, , 06:38 — REGNUM Маска для носа, созданная и запатентованная исследователями мексиканского Национального политехнического института, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом в повседневной жизни, вызвала реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 10 марта в социальной сети Facebook.

«Клоуны раньше них придумали носить маски чисто на носу», — пишет Аскар Х.

Некоторые комментаторы не нашли в себе сил воспринять новое изобретение в серьёз. По их видению, использование такой маски не имеет совершенно никакого смысла.

«До слёз. И не знаю, от смеха или наоборот! Только бы всерьёз этот «шедевр» не начали использовать», — написала Наталья Г.

Часть комментаторов указала на то, что закрытие носа, в то время, как открыта ротовая полость, сводит на нет возможность защититься от проникновения коронавируса.

«Представляю если у человека насморк, как это носить? То есть через рот вирус проникнуть не может?», — задаётся вопросом Natalie S.

Нашлись и те, кто назвал данную идею абсурдной. Люди считают, что проще приучить людей питаться через трубочку, чем постоянно носить такую маску.

«А ещё питаться можно через трубочку. Выдали бы лучше всем желающим костюмы ОЗК», — поделилась своим мнением Елена Т.

Напомним, 10 марта на сайте правительства Мексики появилась информация о том, что исследователи мексиканского Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом в повседневной жизни.