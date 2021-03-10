Ямусукро, , 23:40 — REGNUM О смерти премьер-министр Кот-д'Ивуара Амеда Бакайоко написал 10 марта президент республики Алассан Уаттара в Twitter.

По словам главы государства, Бакайоко скончался от онкологического заболевания в одной из клиник Германии. Высокопоставленному чиновнику было 56 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о тяжёлом состоянии президента другой африканской страны — Танзании.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Танзании госпитализирован в критическом состоянии