Ямусукро, 10 марта 2021, 23:40 — REGNUM О смерти премьер-министр Кот-д'Ивуара Амеда Бакайоко написал 10 марта президент республики Алассан Уаттара в Twitter.
По словам главы государства, Бакайоко скончался от онкологического заболевания в одной из клиник Германии. Высокопоставленному чиновнику было 56 лет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о тяжёлом состоянии президента другой африканской страны — Танзании.
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