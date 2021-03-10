Афины , , 23:41 — REGNUM В Греции за сутки выявили 2633 новых случая заражения коронавирусом, из них семь были выявлены на пунктах пограничного контроля. Это стало новым антирекордом для страны в этом году. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 10 марта.

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Подтвержденные случаи заражения с начала пандемии в Греции составили в общей сложности 212 091. В общей сложности в стране на ИВЛ находятся 479 пациентов, из этого числа 69,9% — мужчины. Средний возраст всех пациентов отделения интенсивной терапии составляет 67 лет. 85% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. За сутки на стационарное лечение были помещены 443 человека — за пять дней среднее число пациентов, помещенных в больницу за последнюю неделю, увеличилось с 335 до 389 человек, что свидетельствует о стремительном возрастании нагрузки на систему здравоохранения.

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С начала пандемии 1345 пациентов уже покинули реанимационное отделение. За последние сутки в Греции от COVID-19 умерли 43 человека: наблюдается тенденция к увеличению суточной смертности. Всего от последствий COVID-19 скончались 6886 жителей Греческой республики.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране введены ограничения: с 4 по 16 марта жители могут посещать только те банки, супермаркеты и другие магазины, которые находятся в районах их проживания. Для этого власти решили установить запрет на пользование автомобилями.

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