Киев, , 23:38 — REGNUM Переговоры советников глав государств — участников «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина) будет проведена в ближайшее время. Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе президента Украины.

Как отмечается, в ходе состоявшейся в офисе президента встречи с послами G20 руководитель офиса Андрей Ермак «поблагодарил партнёров Украины из «нормандской четвёрки» — Францию и Германию — за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе».

«Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств — участников нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи «отметил важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах».

В связи с этим украинская сторона намерена обсудить дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня на консультациях подгруппы по безопасности трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.