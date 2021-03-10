Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Capcom предупредила геймеров о мошенниках, которые рассылают поддельные приглашения к участию в программе раннего доступа к игре Resident Evil Village. Об этом 10 марта сообщает портал Game Rant.

В опубликованном заявлении разработчик рассказал, что злоумышленники рассылают геймерам письма, в которых предлагают перейти по ссылке с адресом, похожим на адрес сайта Capcom.

Компания пояснила, что это обычная фишинговая атака (фишинг — метод обмана, основанный на невнимательности пользователя, при помощи которого хакеры получают конфиденциальную информацию) и предложила сразу же удалять подобные сообщения.

Напомним, релиз игры Resident Evil Village состоится 7 мая 2021 года. Ранее компания AMD выпустила ролик, в котором показала работу своей технологии трассировки лучей в будущей игре Capcom.

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