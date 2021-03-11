Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена оказывать большую помощь Украине, заявил 10 марта госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США безоговорочно поддерживают Украину и будут стремиться еще больше помогать стране — имеется ввиду ее безопасность, экономика, а также усилия Украины по укреплению демократии», — сообщил Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, что в США считают, что главными проблемами, которые в настоящий момент мешают развитию Украины, являются урегулирование конфликта в Донбассе и борьба с коррупцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и страны Евросоюза напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса, заявил 10 марта на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.