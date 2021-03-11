Москва, , 06:32 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что руководитель Генерального штаба республики Оник Гаспарян покинул пост, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 10 марта в социальной сети Facebook.

«Политический кризис в Армении будет продолжаться долго», — пишет Kamil Q.

Многие пользователи считают, что в Армении настали тяжёлые времена. Нахождение у власти политиков, действия которых ведут республику к развалу, считают люди, недопустимо.

«Правитель, под руководством которого государство потерпело такое жестокое поражение, а могло и вовсе погибнуть, не имеет морального права на управление народом», — считает Vladimir I.

Некоторые комментаторы выразили свою уверенность в том, что если слова Пашиняна окажутся правдой, то это будет означать нарушение Конституции Армении.

«Увольнение начальника ГШ ВС Армении, противоречит Конституции Республики Армения, это политическое преследование и нарушение Конституционных законов!», — поделилась своим мнением Margret M.

Некоторые комментаторы уверены, что действия Пашиняна направлены на окончательный развал армянской армии.

«Скоро он окончательно развалит армию Армении. Провалил внешнюю политику Пашинян, а расплатились за это солдаты. Его боссы из США и Франции только погрозили пальчиком Азербайджану, а тушить войну пришлось России», — написал Александр Г.

Напомним, 10 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на сайте правительства страны, что руководитель Генерального штаба республики Оник Гаспарян покинул пост.