Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Rogue Company представили нового персонажа. Кинематографический трейлер был опубликован 10 марта на YouTube-канале проекта.

Искатель (Seeker) — это 21-летний молодой человек, являющийся мастером в искусстве стрельбы из лука. Особенностью его оружия является функция сканирования, благодаря которой Искатель передаёт команде информацию о происходящем на поле боя.

Rogue Company — это беплатный многопользовательский шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) с видом от третьего лица, его релиз состоялся в октябре 2020 года. Разработкой игры занимается студия First Watch Games.

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