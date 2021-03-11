Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Администрация США продолжает расмматривать варианты возможных санкций в отношении «Северного потока — 2», оставась уверенной, что строительство газопровода необходимо остановить. Об этом 10 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединенные штаты продолжают рассматривать возможность применения односторонних санкций в перспективе», — сообщил Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа республиканцев из Палаты представителей Конгресса США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием разъяснить, по какой причине до сих пор не введены санкции в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь Белый дом ответил, что соответствующие усилия уже предпринимаются.