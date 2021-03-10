Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Палата представителей США официально одобрила пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии на сумму $1,9 трлн, предложенный новым президентом Джозефом Байденом.

Иван Шилов © ИА REGNUM

За пакет мер, подразумевающий крупнейший «запуск печатного станка» проголосовали 220 конгрессменов, высказались против 211. Ни один представитель республиканской партии не проголосовал за предложенный Байденом и демократами пакет мер помощи.

Это последний этап рассмотрения пакета перед отправкой на подпись президенту США.

Ожидается, что Байден подпишет этот документ 12 марта.

Предложенный демократами пакет помощи в размере около $2 трлн должен пойти на национальную программу вакцинации, открытие школ, еженедельную федеральную надбавку к пособию по безработице в $300 и пособию на ребенка в размере до $3,6 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд экономистов уже высказали опасения, что реализация такого пакета мер может дестабилизировать экономику США, которая и без того переживает трудные времена.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple планирует вложить более €1 млрд в проект нового центра в Германии