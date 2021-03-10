Вашингтон, 10 марта, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Палата представителей США официально одобрила пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии на сумму $1,9 трлн, предложенный новым президентом Джозефом Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM

За пакет мер, подразумевающий крупнейший «запуск печатного станка» проголосовали 220 конгрессменов, высказались против 211. Ни один представитель Республиканской партии не проголосовал за предложенный Байденом и демократами пакет мер помощи.

Это последний этап рассмотрения пакета перед отправкой на подпись президенту США.

Ожидается, что Байден подпишет этот документ 12 марта.

Предложенный демократами пакет помощи в размере около $2 трлн должен пойти на национальную программу вакцинации, открытие школ, еженедельную федеральную надбавку к пособию по безработице в $300 и пособию на ребенка в размере до $3,6 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд экономистов уже высказал опасения, что реализация такого пакета мер может дестабилизировать экономику США, которая и без того переживает трудные времена.