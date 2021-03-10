Кыштым, Челябинская область, 10 марта, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Два жителя города Кыштыма (Челябинская область) были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по подозрению в убийстве мужчины, сообщили 10 марта в пресс-службе регионального управления ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Инцидент произошёл ночью накануне, 9 марта. Группе задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Кыштыму и Карабашу поступило сообщение от коллег из полиции.

Правоохранители сообщили об обнаружении в Кыштыме тела мужчины на крыльце дома по улице Дзержинского. На месте оказалось, что на теле мужчины имеются признаки насильственной смерти, причём тут же был найден нож — предполагаемое орудие убийства.

«Сотрудник полиции пояснила, что в доме находятся двое мужчин, — говорится в сообщении. — Мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства».

Уточняется, что задержанные — жители Кыштыма с судимостью: один 1977 г.р., другой — 1993 г.р. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Врачи скорой помощи подтвердили, что мужчина, местный житель 38 лет, мёртв.

По факту убийства региональное управление СКР возбудило уголовное дело.