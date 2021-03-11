Москва, , 06:38 — REGNUM Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждёт его одобрения со стороны России, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 10 марта в социальной сети Facebook.

«План давно готов, надо выполнить минские соглашения. Сказав нет минским соглашениям, Украина подписала себе вердикт», — считает Óscar J.

Многие пользователи указали властям Украины, что в первую очередь им необходимо выполнить Минские соглашения. Поэтому ждать чего-либо от Российской Федерации, считают люди, для Киева глупо.

«Ну, пусть ждут. Только вот есть уже один план, его Петро подписывал, дважды. «Минские соглашения» называются», — написал Антон К.

Некоторые комментаторы призвали украинское руководство наконец-то повзрослеть и принимать самостоятельные решения, перестав при этом перекладывать свою ответственность на другие государства.

«А когда-таки перестанут ждать и попробуют решить, сделают это сами, вот тогда все закономерные процессы и произойдут», — пишет Инна И.

Нашлись и те, кто уверен, что Зеленский сам заводит ситуацию войны в Донбассе в тупик. Таким образов, считают граждане, украинский президент пытается придать себе значимость.

«Мне кажется, что Зеленский начинает понимать, что всем надоел, перестал быть модным и популярным. Теперь ему нужно показать, что он не только красивый мальчик «с Хрещатика» но и, такой, решительный, задиристый. Вот он, смотрите, заявляет о том, что готов встретиться с самим Путиным! И не боится! Ах, какой смелый! А вот он, «гляньте, девчата», требует от России, чтобы те вывели войска! Прямо так и сказал! Ой, какой же он, все-таки, ну, прям. лапушка. Так и хочется его погладить по головке и дать конфетку. Обычно после такого мамаши садятся и говорят: «да, мальчик далеко пойдёт, смотри, как он смело картонным мечом машет» и смеются», — поделился своим мнением Олег С.

Напомним, 9 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» о том, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждёт его одобрения со стороны России.