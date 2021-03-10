Токио, , 23:14 — REGNUM Студия MAPPA, создающая новый аниме-сериал «Ясуке» про темнокожего самурая, выложила в сеть новый концепт-арт. Изображение было опубликовано 10 марта на портале Comicbook.

На рисунке изображён мечник, достающий оружие из ножен перед ударом. Премьера шоу состоится 29 апреля 2021 года на потоковом сервисе Netflix.

https://twitter.com/MAPPA_Info/status/1369091816855924736

Сюжет «Ясуке» расскажет об ушедшем в отставку воине, которому в какой-то момент приходится вновь взять в руки оружие. Стоит отметить, что во вселенной сериала будут присутствовать такие элементы как магия и меха (гигантские человекоподобные роботы).

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