Москва, , 23:08 — REGNUM Ледокол «Илья Муромец» выполняет в Баренцевом море задачи ледокольного и гидрографического обеспечения экспедиции Северного флота (СФ) и Русского географического общества (РГО), сообщает 10 марта пресс-служба Северного флота.

Часть экспедиции проходит в рамках патриотической акции «Помни войну» и вместе со съемкой рельефа дна центральной части Баренцева моря производит поиск погибших в годы Второй мировой войны кораблей и судов союзников, прежде всего из состава полярных конвоев PQ.

На данный момент известно об обнаружении крупного подводного объекта, который требует более детального обследования для последующей идентификации.

Дообследование найденного объекта осуществит многофункциональное судно тылового обеспечения Северного флота «Эльбрус».

Экспедиция продлится до сентября 2021 года.

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