Москва, , 06:30 — REGNUM Информация Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики о том, что в Донбасс прибыли иностранные инструкторы для подготовки снайперов ВС Украины, вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою тчоку зрения 10 марта в социальной сети Facebook.

«Эти инструкторы ошиблись! Не туда явились! Полетят домой в горизонтали!», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Многие пользователи предположили, что если информация окажется правдивой, то это может означать лишь то, что скоро в Донбассе возобновятся широкомасштабные боевые действия.

«Если инструкторы пришли, значит, завтра война!», — считает Максуд Ж.

Некоторые комментаторы считают, что любые действия иностранных инструкторов на Украине направлены не на благо жителей этой страны, а для того, чтобы натравить их на Российскую Федерацию.

«Иностранные инструкторы всюду, где конфликты! Им нужна заваруха на Украине, на границе с Россией! Цель — Россия! Украина — средство!», — пишет Ольга С.

Нашлись и те, кто указал на то, что аналогичная ситуация в своё время сложилась в Грузии. Тогда, отметили люди, Россия сумела отбить грузинские войска.

«В Грузии тоже были инструкторы, результат на лицо!», — написал Александр Л.

Напомним, 9 марта офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов ВС Украины.