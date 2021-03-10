Лос-Анджелес, США, , 23:01 — REGNUM Киноассоциация США присвоила будущему фантастическому фильму «Смертельная битва» режиссёра Саймона Маккуойда возрастной рейтинг R. Об этом 10 марта сообщает портал Comicbook.

Издание отмечает, что это было вполне ожидаемо для всех поклонников франшизы и всех, кто так или иначе следил за развитием проекта. Таким образом, в США дети в возрасте до 17 лет смогут посетить сеанс в кинотеатре только в сопровождении родителей.

Ранее сценарист Грег Руссо и другие участники проекта неоднократно говорили о том, что новая «Смертельная битва» получит «взрослый» рейтинг. Стоит отметить, что одноимённый фильм Пола У.С. Андерсона, вышедший в 1995 году, могли смотреть дети в возрасте от 12 лет.

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