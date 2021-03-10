Москва, , 22:57 — REGNUM Положительно оценил решение Палаты депутатов Ливии, утвердившей сегодня, 10 марта, состав Правительства национального единства, МИД России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Москва отмечает, что это решение рассматривает как веху «на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в Ливии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Сирте (Ливия) Палата депутатов страны одобрила состав Правительства национального единства. Состав правительства был предложен Абделем Хамидом Дбейбой, возглавляющим новый орган исполнительной власти.

Правительство утверждено на переходный период — до общенациональных выборов 24 декабря 2021 г.

Новое правительство, а также Президентский совет (обе структуры были избраны 5 февраля на Форуме ливийского политического диалога под эгидой ООН) должны сформировать единые органы власти и управления в Ливии и подготовить страну в голосованию.

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