Вашингтон, 10 марта, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Из-за глобального потепления в океане новорождённые детеныши акул будут рождаться более маленькими и без необходимой для выживания энергии. К такому выводу пришли ученые из лаборатории бостонского океанариума, сообщает 10 марта Associated Press.

New England Aquarium/Emily Moothart via AP 58E34D-85C8-4B91-BE5F-3B62E79FE78D

В ходе исследований ученые изучали глазчатых кошачьих акул, которые обитают в западной части Тихого океана на глубине до 50 м. Обнаружено, что в более теплых условиях акулы рождаются быстрее. Это значит, что они вылупляются из яиц раньше времени, рождаясь истощенными.

Основываясь на результатах исследования, делаются выводы касательно и других акул, сообщает Джон Мандельман, вице-президент научного центра имени Андерсона Кабота при бостонском океанариуме. Результаты исследований опубликованы в Scientific Reports.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследование международной группы учёных показало, что под воздействием глобального потепления ареалы обитания морских животных сокращаются в два раза быстрее, чем сухопутных. Исследование опубликовано в журнале Nature.