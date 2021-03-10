Москва, , 22:52 — REGNUM В Вооружённых силах России за последние сутки четыре тысячи военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции, следует из опубликованного 10 марта информационного бюллетеня Минобороны.

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«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 381 тысяч военнослужащих», — говорится в бюллетене.

Сообщается также, что за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 23 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 31 553 человек.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 618 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Все они находятся под постоянным наблюдением военных медиков.

Отмечается, что состояние троих инфицированных в настоящее время оценивается как тяжёлое, ещё трое находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сведений о динамике суточного прироста инфицированных в Вооружённых силах и возможных летальных случаях среди заболевших военнослужащих Минобороны не приводит.