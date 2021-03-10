Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Хоккеист Артемий Панарин (Россия) вернулся к тренировкам с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом 10 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Скажите это вместе с нами: «Привет, Хлебушек», — говорится в официальном Twitter клуба. В феврале 2021 г. экс-наставник «Витязя» (Подольск) Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Он отметил, что игроку грозил тюремный срок, но ему удалось избежать наказания.

После этого заявления хоккеист не выходил на лед.