Мехико, , 22:52 — REGNUM Второй компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» получили власти Мексики, сообщил 10 марта глава МИД страны Марсело Эбрард на своей странице в Twitter.

«Это второй компонент вакцины в дополнение к тем, что уже были применены. Выражаем за это благодарность Российской Федерации и президенту Владимиру Путину!», — написал Эбрард.

Напомним, по данным минздрава Мексики, в стране выявлено более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, из которых почти 192 тыс. завершились смертью пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была одобрена Мексикой 2 февраля 2021 года, а 22 февраля в страну поступила первая партия препарата.

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