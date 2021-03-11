Москва, , 06:31 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность провести переговоры с каждым из лидеров четырех государств, включая главу России Владимира Путина, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 10 марта в социальной сети Facebook.

«Весна. Особые заболевания обостряются, всяческие мании величия и т.д. Смешной он. Был, есть и будет таковым», — считает Владислав П.

Многие пользователи уличили Зеленского в совершенно непоследовательной политике. Граждане считают, что ему бы стоило определиться и перестать делать противоречащие друг другу действия.

«Украина хочет разорвать дипломатические отношения и, в тоже время, Зеленский намерен встретиться с Путиным! Как это интересно!», — написала Лариса Р.

Некоторые комментаторы выразили свою уверенность в том, что Зеленский, на самом деле, не решает ничего в Украине. Люди считают, что настоящий руководитель страны сейчас занимает должность посла США в Киеве.

«А с ним согласны встретиться? Он же ничего не решает. Там всё решает посол США», — поделился своим мнением Vladimir I.

Нашлись и те, кто призвал президента Украины отправиться на Донбасс, поговорить с жителями самопровозглашённых республик и покончить наконец-то с кровопролитной войной.

«А поехать в Донбасс, Луганск? Встретиться с людьми, пообщаться», — пишет Лариса Л.

Напомним, 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что, если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдёт возможность провести переговоры с каждым из лидеров четырёх государств, среди которых значится глава Российской Федерации Владимир Путин.