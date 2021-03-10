Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по-русски обратился к делегатам на сессии организации. Об этом 10 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу поблагодарить за потрясающую поддержку и доверие. Меня это глубоко тронуло. Я надеюсь, что могу рассчитывать на поддержку и преданность еще 4 года», — отметил Бах в своей речи.

67-летний Бах переизбран на пост главы МОК. Он был единственным претендентом на должность. За его кандидатуру проголосовали 93 человека, один — против. Полномочия будут действовать до 2025 г.