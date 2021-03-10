Анкара, , 22:40 — REGNUM В ходе встречи министров иностранных дел России и Турции в Дохе обсуждались российско-турецкие отношения, Карабах, Сирия и Ливия, сообщил 10 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

«Обсудили с министром иностранных дел России Лавровым наши отношения и последние события в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии», — написал Чавушоглу.

Кроме того, он отметил желание обеих стран восстановить уровень отношений в сфере туризма, который наблюдался до пандемии коронавируса и напомнил о закладке фундамента третьего блока АЭС «Аккую».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу встретились для переговоров в аэропорту столицы Катара.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Лавров и глава МИД Турции ведут переговоры в аэропорту Катара