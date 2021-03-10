Лондон, , 22:40 — REGNUM В Великобритании за сутки зафиксировано 5926 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 234 924 человек. Такие данные приводит 10 марта правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 190 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев увеличилось до 124 987.

Правительство также приводит данные о ходе вакцинации в Великобритании, согласно которым, первый компонент вакцины получили уже 22 809 829 человек, что составляет около трети населения страны, обе дозы прививки получили 1 254 353 человека.