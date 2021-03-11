Москва, , 06:30 — REGNUM Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Крым не воссоединился бы с Россией, будь Украина в Североатлантическом альянсе, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 10 марта в социальной сети Facebook.

«Россия правильно все сделала. И еще жестче надо быть», — считает Марат А.

Многие пользователи призвали генсека НАТО держать своё мнение при себе. Люди считают, что Россия сделал всё правильно, предоставив жителям Крыма сделать свой выбор и вернуться в состав Российской Федерации.

«Дырку от бублика вам, а не Крым! При любом раскладе! Путин молодец, просчитал ваши шаги! Крым в России!», — пишет Нина К.

Некоторые комментаторы считают абсурдной возможность вступления Украины в Североатлантический альянс. Граждане уверены, что у НАТО лишь один план на счёт Украины — натравливать её на Россию.

«Кто куда возьмёт Украину? Смешно слушать. Они только натравливают нас друг на друга и всё. Вот такие западные «друзья», — поделилась своим мнением Галина Р.

Нашлись и те, кто указал на то, что Украина экономически неспособна пройти процесс вступления в НАТО.

«А у Киева деньги на перевооружение есть? А на переоснащение ВПК? А ну да, кредит и чужое производство. Прямо как у Греции с немецкими танками. Если кто не в курсе, то Греции ну очень сильно были «нужны» немецкие танки в огромном количестве. Очень сильно. Аж кредитов у Германии набрали. Тут так же в общем будет», — написал Alexandr S.

Напомним, 9 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе беседы со студентами в Колледже Европы в бельгийском Брюгге, что Крым не воссоединился бы с Россией, будь Украина в Североатлантическом альянсе.