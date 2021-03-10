Москва, , 22:29 — REGNUM Дневник карателя. Эрих фон дем Бах-Зелевский / Авт.-сост. Д. Жуков, И. Ковтун. М.: Вече, 2021

Дневник карателя. Эрих фон дем Бах-Зелевский / Авт.-сост. Д. Жуков, И. Ковтун. М.: Вече, 2021

В романе французского писателя Робера Мерля «Смерть — мое ремесло» главный герой Франц Ланг, прообразом которого послужил комендант Освенцима Рудольф Хесс, подробно рассказывает о своей жизни.

В реальности каратели не были столь разговорчивы, и не только на допросах в суде. Тем не менее, и они нередко поверяли свои тайны бумаге (тот же Хесс написал автобиографию «Комендант Освенцима»).

Публикация дневниковых записей обергруппенфюрера СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), генерала полиции Эриха фон дем Бах-Зелевского (1899−1972) относятся именно к такой мемуарной литературе. Она позволяет лучше понять философию зла. Точнее, его повседневность, если использовать терминологию философа и публициста Ханны Арендт.

И действительно, в записях карателя нередко можно прочитать не про преступления или расправы, а вполне себе бытовые сетования: «когда я вошел к своим сыновьям, в гостиной горела рождественская елка, а в спальне висел рождественский венок. — Не могу остаться с мамой. Для таких праздников, как Рождество, никогда не хватает личного времени, поскольку десятилетиями несешь службу своему народу». Или еще: «Ночью я должен был часто проводить внезапные проверки, так как сотрудники моего штаба увлекались женщинами».

Было бы ошибкой на основе таких заметок считать, что мемуарист, несмотря на столь высокий чин в «черном ордене», выполнял лишь какие-то технические функции, не связанные с расстрелами и этническими чистками. В реальности фон дем Бах был приближенным Гиммлера, участвовал в создании Освенцима, подавлении Варшавского восстания. Нередко проявлял инициативу именно в карательных операциях: «я предложил передать район ответственности Россия-Центр графу Бассевитцу, а мне отдать всю борьбу с партизанами».

Впрочем, о преступных деяниях обергруппенфюрер тоже писал в своем дневнике, отмечая, например, что по итогам контрпартизанской операции Бреслау II, «потери противника убитыми 187, прикончено 134 (…) Трофеи: 1 противотанковое орудие, 1 гранатомет, 31 винтовка». Если исходить из отношения количества захваченного оружия и числа жертв можно предположить, что большая часть погибших были мирными жителями, казненными в рамках нацистской политики устрашения.

Или еще одна запись: «сравняли с землей населенные пункты: Туров, Запесочье, Дворец, Погост, Степец, Озераны, Семуражье и Хочень».

Не менее интересны страницы, связанные с коллаборантами: командиром 29-й дивизии СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), более известной, как Русская освободительная народная армия, Брониславом Каминским и главой Комитета освобождения народов России Андреем Власовым.

Такая вот повседневность зла, в которой повседневность так тесно переплетается со злом, что их сложно различить.