Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Палата представителей США одобрила проект закона об экономической помощи на $1,9 трлн. Об этом 10 марта сообщает CNN.

За документ проголосовали 220 сенаторов, против — 221. Никто из Республиканцев не проголосовал за. Лишь один конгрессмен от Демократической партии Джаред Голден проголосовал против.

Напомним, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл считает проект слишком дорогостоящим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект разработан администрацией президента США Джо Байдена и предполагает выделение средств на вакцины, увеличение пособия по безработице и помощь ряду предприятий по всей стране.