Золотое, ЛНР, , 22:25 — REGNUM Район города Золотое (ЛНР) обстрелян украинскими боевиками из противотанкового гранатомёта 10 марта, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.

Отмечается, что по Золотому-5 было выпущено пять гранат, кроме того, украинские боевики применили стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 марта, ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР, был ранен военнослужащий Народной милиции республики. Огневые точки ВСУ были подавлены луганскими военными.

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