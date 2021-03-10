Найроби, , 22:16 — REGNUM Состояние здоровья танзанийского президента Джона Магуфули оценивается как критическое, заявил 10 марта оппозиционный политик Тунди Лису, передаёт ВВС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По словам Лису, глава республики госпитализирован в Найроби. У Магуфули диагностирован COVID-19 и сердечное заболевание.

Напомним, Магуфули сейчас 61 год. По некоторым данным, он подключён в больнице к аппарату ИВЛ. Он с конца февраля не был замечен на публике.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший президент Сомали Али Махди Мохамед умер от COVID-19