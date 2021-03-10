Лос-Анджелес, США, , 22:14 — REGNUM Джеймс Ганн развеял слухи о том, что в третьей части кинокомикса «Стражи Галактики» появится Зак Эфрон. Об этом 10 марта сообщает портал The Wrap.

«Откуда вы взяли эту чушь?» — написал Ганн в Twitter ответ на публикации, в которых сообщалось о том, что Эфрон исполнит роль Адама Уорлока.

Режиссёр добавил, что если бы он хотел привлечь Эфрона к проекту, то обратился бы непосредственно к нему. Ганн также дал понять, что Эфрон не очень подходит на роль персонажа, который имеет золотую кожу.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1369445293733912576

Адам Уорлок был создан Стэном Ли и Джеком Кирби, впервые он появился в комиксе Marvel «Фантастическая четвёрка» 1967 году. Изначально он являлся прототипом суперсолдата, которого создавали учёные банды «Анклав». Узнав о планах своих хозяев, он покинул их и отправился в космос.

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