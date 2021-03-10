Доха, , 22:12 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу встретились для переговоров в аэропорту столицы Катара, сообщает 10 марта RT.

Международный аэропорт Доха

В аэропорт Дохи Сергей Лавров прибыл из Эр-Рияда, Чавушоглу прилетел из Бишкека.

При встрече Сергей Лавров спросил у Чавушоглу, смотрел ли он трансляцию старта строительства нового блока АЭС «Аккую».

После обмена приветствиями главы МИД России и Турции продолжили беседу в режиме, закрытом для представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о необходимости проведения личной встречи в ближайшее время.

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