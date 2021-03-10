Доха, , 22:11 — REGNUM Роджер Федерер (Швейцария) одержал победу над Даниэлем Эвансом (Великобритания) в матче II круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе (Катар). Встреча продолжалась 2 ч 24 мин. и завершилась — 7:6 (10:8), 3:6, 7:5. Об этом 10 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Данный матч для Федерера стал первым с февраля 2020 г. Тогда он в полуфинале Australian Open уступил Новаку Джоковичу (Сербия).

После этого он восстанавливался от травм.

Ранее 10 марта Карен Хачанов (РФ) победил Маккензи Макдональда (США) в матче II круга турнира ATP в Марселе. Встреча завершилась — 7:6 (7:4), 6:4.

В следующем раунде российский теннисист сыграет с Мэттью Эбденом.