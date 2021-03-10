Вашингтон, 10 марта, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан 18 марта встретятся на Аляске с министром иностранных дел Китая Ван И и главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, сообщает 10 марта официальный сайт внешнеполитического ведомства США.

Mark Brennan Аляска

О содержании намеченных переговоров ничего не сообщается. Госдеп заявляет, что стороны обсудят «ряд вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин намерены посетить Японию и Южную Корею в своей первой зарубежной поездке на недавно занятых должностях.