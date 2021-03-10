Менло-Парк, США, , 21:58 — REGNUM Компания Facebook намерена запустить облегчённую версию социальной сети Instagram, предназначенную для использования при слабом интернет-соединении. Об этом сообщила 10 марта пресс-служба компании.

Как рассказал директор по управлению продукцией в отделении Facebook в Тель-Авиве Цах Хадар, облегчённая версия приложения была разработана для «пользователей, у которых ограничены возможности подключения или тарифные планы».

Сообщается, что для загрузки приложения на устройства с операционной системой Android потребуется всего 2 Мб, тогда как полноразмерная версия весит около 30 Мб. При этом все ключевые функции, включая возможность воспроизведения видео и отправку сообщений, будет сохранены.

По заявлению компании, облегчённая версия, получившая название Instagram Lite, будет доступна более чем в 170 странах мира.