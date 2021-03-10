Вашингтон, 10 марта, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи согласились платить на 13,9% больше за содержание вооруженных сил США на своей территории, сообщает 10 марта CNN.

The U.S. Army ВС США

Отметим, что администрация экс-президента США Дональда Трампа настаивала на необходимости еще больших выплат.

Отмечается, что новый лидер страны Джо Байден заключил сделку на выгодных для союзника условиях в знак укрепления отношений между США и Южной Кореей. Это указывает на новую политику Белого дома, которая стремится укрепить позиции США в Восточной Азии в целях противостояния Китаю и Северной Корее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году ежегодные дотации Южной Кореи на содержание американских военных составили порядка $890 млн, в 2018 году финансирование американских военных было несколько ниже.

Напомним, вооруженные силы США находятся в Южной Корее с 1953 года, когда закончилась Корейская война. В настоящее время американский воинский контингент насчитывает 28,5 тыс. человек.