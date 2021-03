Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Издательская компания All in! Games объявила, что релиз новой игры Paradise Lost состоится 24 марта 2021 года. Анонсирующий трейлер она опубликовала 10 марта на своём YouTube-канале.

Игра выйдет на платформах ПК (GOG и Steam), PS4 и Xbox One, издатель отметил, что в случае предзаказа владельцы ПК и консоли Xbox получат скидку. Сюжет Paradise Lost расскажет о том, как путешествующий по постапокалиптическим пустошам 12-летний ребёнок находит странный бункер.

Разработкой игры занимается студия PolyAmorous. В июне 2020 года она выпустила трейлер Paradise Lost с демонстрацией игрового процесса.

