Алжир, , 21:52 — REGNUM В Алжире после проливных дождей, обрушившихся на страну в минувшие выходные, началось наводнение, которое привело к смерти десяти человек. Об этом 10 марта сообщает Le Parisien.

Согласно отчету алжирской службы спасения, проливные дожди на севере Алжира стали причиной гибели десяти человек, в том числе пятерых детей. Ранее сообщалось о семи пропавших без вести.

Среди погибших трое мужчин, две женщины и пять несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они находились в машинах, когда их смыло в субботу паводком в районе Эш-Шелифф. Тела пропавших без вести были найдены в течение выходных.

Более 300 сотрудников спасательной службы работали после начала наводнения, которое затронуло несколько областей страны.