Санкт-Петербург, , 22:02 — REGNUM В Петербурге за время прививочной кампании от коронавирусной инфекции удалось полностью привить немногим более 3% от числа постоянных жителей города. При этом темпы первичной вакцинации продолжают падать.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом говорится в опубликованных 10 марта материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Как отмечается, за прошедшие сутки первой частью вакцины привиты всего 4460 человек, в то же время вторую часть получили 11 529 человек, которые приходили на первую прививку три недели назад.

За весь период в Петербурге вакцинировано 288 855 человек, что составляет 5,3% от числа жителей. Полностью закончили цикл вакцинации 167 235 человек (3,1% от числа населения).

За всё время в город поступило 348 542 комплектов вакцины. В прививочных пунктах остается 59 687 комплектов.

«Количество активных больных остается высоким. Циркуляция вируса в городе продолжается. Остановить эпидемический процесс и предотвратить возникновение новых вспышек инфекции может только массовая вакцинация», — в очередной раз подчеркивают в Межведомственном совете.

Добавим, что в Петербурге развернуто 6924 коек для больных с COVID-19 и пневмониями, из них свободны 1747 коек, что составляет 25,2%. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 27%. На ИВЛ находятся 199 пациентов.

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